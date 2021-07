Byli sędziowie TK apelują do premiera. "Polska racja stanu wymaga, abyśmy nie milczeli"

Prawnicy apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o to, aby wycofał marcowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu chce zbadania zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE - zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.