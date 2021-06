Premier reaguje na list KE. "Nie wycofam swojego wniosku do TK"

Komisja Europejska wysłała oficjalne pismo do Warszawy, w którym apeluje do premiera, aby ten wycofał swoje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Według Brukseli pytanie Mateusza Morawieckiego dotyczące wyższości prawa krajowego nad europejskim "budzi obawy w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności".