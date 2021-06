KE chce, by Polska wycofała wniosek do TK złożony przez premiera

Komisja Europejska zwróciła się do Polski z apelem o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który złożył premier Mateusz Morawiecki. List skierowany przez KE dotyczy m.in. "obaw, jakie budzi ten wniosek w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności".