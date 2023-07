Był w Ukrainie, rozmawiał z ludźmi. "Pytałem, czy są w stanie przeprosić"

Kluczowe jest choćby to, co wydarzyło się w piątek. Kościoły łaciński i greckokatolicki zdecydowały, by przeprowadzić pielgrzymkę pojednania, którą rozpoczęło podpisaniem wspólnego oświadczenia o pojednaniu i przebaczeniu w sprawie Wołynia. Jest wspólny apel, by ubolewać nad tymi ofiarami. Pamiętamy o tym, co się wydarzyło, ale bez powiększania tej rany, która dla wszystkich rodzin osób, które zginęły na Wołyniu, jest i tak bardzo duża.