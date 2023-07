80. rocznica zbrodni wołyńskiej. "Bez zaakceptowania faktów trudno o 'przepraszam'"

Nazywanie zbrodni wołyńskiej zbrodnią nie jest niezgodne z faktami historycznymi. Pytanie, jaki to ma wydźwięk. Jeśli wypowiadamy się merytorycznie, to w porządku, natomiast jeśli ma to na celu poróżnienie Polaków i Ukraińców - to jest to pewien problem. Prawdopodobnie jednak problem, który nie miałby szansy się pojawić, gdyby wiedza na temat tego ludobójstwa była pełna i szeroko rozpowszechniana, "oswojona", i przede wszystkim rzetelnie przedstawiana w obu krajach.