Kulisy wizyty prezydenta w Ukrainie. Lawina komentarzy

Polityk sprecyzował, że "to finał tego, co w ostatnim czasie dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich dotyczących Wołynia". - Mamy 80. rocznicę tych strasznych wydarzeń. Chodzi o to, by to już nigdy więcej Polaków i Ukraińców nie dzieliło. Należy stanąć, powiedzieć co się wydarzyło, a także uczcić i upamiętnić ofiary - podkreślił Dera.