Strzegła grobów Polaków na Wołyniu. "Idę przez wieś i pytam Boga, dlaczego to się stało. Dlaczego tych ludzi już nie ma"

A moja krowa karmi nas wszystkich. Dla mnie jednej jest go za dużo, więc sprzedaję jej mleko. Do tego mam dwa stare psy, piątkę szczeniąt i dziesięć kotów. Ja nie dojadam, a dla psów i kotów zawsze mam jedzenie. Nigdy nie wyrzucę żadnego zwierzęcia, tak jak często robią to ludzie. Mówię do suczki: Biełoczka, ja ciebie nigdy nie wygonię; tyle, ile będę żyć, tyle i ty będziesz przy mnie. A ludziom mówię: jeżeli nienawidzicie zwierząt, nienawidzicie też ludzi.