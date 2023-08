Burza wokół Zych. Stanowcza deklaracja lidera PSL

Szef PSL oznajmił, że "jest to też szansa, żeby odbić jaką część wyborców, którzy idą w kierunku Konfederacji". - Czy nam się to podoba, czy nie, to nie możemy się zamknąć w swojej bańce, bo ta bańka jest za wąska. Jeżeli nie przejmiemy części wyborców, którzy cztery lata temu głosowali na PiS, a teraz może chcą głosować na Konfederację, to nie wygramy wyborów - zaznaczył.