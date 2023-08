Zarzucił TVP preparowanie dokumentów. Jest pozew wobec posła Lewicy

"Poseł Tomasz Trela nie przeprosił za podanie do publicznej wiadomości nieprawdziwej i niepopartej żadnymi dowodami informacji o możliwości fałszowania dokumentów użytych w serialu dokumentalnym 'Reset'. W piśmie z dnia 10 sierpnia br. poseł wskazał, że brak jest podstaw do formułowania wobec niego żądań objętych przedsądowym wezwaniem do zaniechania naruszania dóbr osobisty Spółki i do dobrowolnego usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Spółki z dnia 25 lipca br. W związku z powyższym TVP złożyła pozew" - przekazał "Presserwisowi" zespół rzecznika TVP.