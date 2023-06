"Największa hipokrytka w TVP". Przypominają prorosyjskie wypowiedzi Ogórek

- W ogóle, że dyskutujemy na ten temat, to już jest kompletnie fiasko. Bo jeżeli to jest główny problem, a nie to, że nasze stosunki z Federacją Rosyjską leżą kompletnie na łopatkach i to jest największy dramat, bo my jak najszybciej potrzebujemy normalizacji tych stosunków - mówiła.