"Reset" TVP pod ostrzałem. Cenckiewicz reaguje

"To smutne, może czasem przykre, bo to ważni i z autorytetem analitycy Rosji Putina (daj Boże, aby takie poglądy miał Sikorski) i choć braliśmy to pod uwagę, to i tak dla filmu i jego dalszych części ogólnie dobre. Pokazuje i presję, i strach i emocje" - dodał w kolejnym wpisie, sugerując, że Edward Lucas i Bill Browder to prywatnie przyjaciele Radosława Sikorskiego.