Burza wokół "Resetu" TVP. "Moje słowa zostały użyte do politycznego ataku"

"Uzyskiem dzieła pt. 'Reset' jest to, że dwóch ważnych komentatorów spraw międzynarodowych, Bill Browder i Edward Lucas przekonało się, że w Polsce PiS zagnieździły się putinowskie metody propagandowe. Ludziom Zachodu do tej pory trudno było w to uwierzyć" - napisał Radosław Sikorski