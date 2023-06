Afera wokół serialu TVP. Rachoń odpowiada

Edward Lucas, brytyjski dziennikarz, europejski korespondent tygodnika "The Economist", chce usunięcia fragmentów wywiadów z internetowej wersji "tendencyjnego" filmu. "Zostałem wprowadzony w błąd co do jego redakcyjnego punktu widzenia. Chcę również publicznego zapewnienia, że ​​w pozostałej części serii nie zostaną użyte żadne klipy" - napisał.