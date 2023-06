PiS zachwycone serialem TVP. "Reset" jako igrzyska przed powołaniem komisji

Równie pozytywnie o serialu mówi Marek Suski. - Jest kilka ciekawych wątków: wywiady, nagrania. Choćby z oficerem rosyjskich służb, który zdradził tajemnicę, że to Rosjanie sami wysadzali u siebie budynki, żeby zrzucić odpowiedzialność na rzekomych terrorystów i atakować kraje sąsiednie. Bardzo ciekawy serial, wielu rzeczy o najnowszej historii się dowiadujemy, a wiedza jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj - zachwala.