Burmistrz Jarocina znów skazany. Chodzi o 1,2 mln zł

Kolejny wyrok skazujący

To nie pierwsze problemy z prawem Adama P. W 2010 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał go na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu za działania na szkodę spółki kierowanej przez jego żonę. Według sądu burmistrz podejmował strategiczne decyzje dla spółki Newco-LPG Consulting, w której jego żona pełniła funkcję prezesa zarządu. Formalnie nie mógł tego robić, gdyż przepisy zabraniają łączenia stanowisk w samorządzie i biznesie. Prokuratura zarzuciła burmistrzowi i jego żonie doprowadzenie do strat w kwocie co najmniej 300 tys. zł.