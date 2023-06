Z rządowej limuzyny do passata w dieslu. Jak ministrowie tankują za nasze

Kaczyński na paliwo nie wydaje

Podróżników wśród ministrów jest więcej. Do czołowych należy minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. W 2020 roku na podróże samochodem wydał 40 tys. zł. Rok później - 35 tys. zł, a dodatkowo 2,7 tys. zł na taksówki. Bortniczuk do resortu sportu wszedł w październiku 2021 roku. I choć w 2022 roku doszło mu sporo obowiązków, a także możliwość podróżowania samochodami rządowymi, to prawie nie zmieniła się kwota, którą wydał na pokrycie kosztów własnym samochodem w ramach obowiązków poselskich. Było to 30 tys. zł plus 2 tys. zł na taksówki.