Pcimskie biuro karier. Mail odsłania kolejny błyskotliwy awans u boku Obajtka

"Egzekucja swoich" czy awans?

Koniec pracy Zięby w ARiMR zbiegł się z końcem kierowania tą instytucją przez Obajtka. On był szefem agencji do końca lutego 2017 r., a potem objął fotel prezesa koncernu Energa. Ona pracowała w ARiMR do 3 marca 2017 r.