Nauczycielka plastyki wiceprezesem w PGNiG

PGNiG Technologie to państwowa spółka należąca do Grupy Orlen. Specjalizuje się w budowie obiektów przemysłu naftowego i gazowniczego czy też produkcji urządzeń do eksploatacji ropy. Od niedawna ma nową wiceprezes. To Stanisława Kasprzycka, nauczycielka plastyki. W 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia PiS.