Brytyjska wersja koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia: ryzyko zażegnane

- Prawo do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w trybie uproszczonym zostało wprowadzone pod koniec 2020 r. Przepisy definiują trzy warianty uzyskania prawa do wykonywania zawodu - przypomniał minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Lekarze, w ramach każdego z wariantów, mogą pracować w Polsce na uproszczonych zasadach maksymalnie 5 lat. Po tym okresie, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku polskiego lekarza, tracą uprawnienia zawodowe - dodał.

Minister poinformował, że do tej pory wpłynęły 34 wnioski dotyczące lekarzy i 12 wniosków dotyczących lekarzy dentystów. W czwartek wręczył uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce pięciu lekarzom spoza Unii Europejskiej. To trzech medyków z Białorusi i dwóch z Ukrainy.