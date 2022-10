Amerykanie zareagowali natychmiast. Duda naraził Polskę?

Głowice nuklearne NATO w Polsce? To "dodatkowe ryzyka"

Zdaniem byłego ambasadora RP w USA, taki zabieg może stworzyć sytuację, w której staniemy się krajem frontowym, co wiąże się z ryzykiem. - Czy to będzie odstraszać stronę rosyjską skutecznie? Można mieć nadzieję, że tak, ale nie ma co do tego absolutnie żadnej pewności, więc myślę, że to jest bardzo daleko idąca inicjatywa. Sądzę, że nie idzie to w parze z tym, co Amerykanie już deklarują, a więc ewentualna odpowiedź Zachodu będzie konwencjonalna, a nie nuklearna. Propozycja polska to takie posunięcie, które wywołuje raczej dodatkowe ryzyko, niż tworzy skuteczne zabezpieczenie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Ryszard Schnepf.