Braun pytał o broń w Sejmie. Hołownia zareagował

Do tych informacji dotarł serwis Gazeta.pl. Jak podaje portal, Straż Marszałkowska obawiała się, co może zrobić Braun mając w ręku broń po tym, jak 12 grudnia dopuścił się antysemickiego skandalu. Polityk użył wtedy gaśnicy proszkowej do zgaszenia świec podczas żydowskiej uroczystości w Sejmie.