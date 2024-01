Co dalej z Bosakiem i Braunem? Nieoficjalne doniesienia

Teraz - jak donosi "Rzeczpospolita" sprawa nie jest już taka oczywista. Choć - jak wynika z informacji gazety - ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to Bosak nie straci stanowiska. "Kluby parlamentarne partii rządzących nie są już tak chętne do wyrzucenia go z prezydium Sejmu" - pisze "Rzeczpospolita". Jedyną zdeterminowaną frakcją ws. Bosaka jest Lewica, która samemu jednak nic nie zdziała.