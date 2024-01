Gdzie trafią Kamiński i Wąsik? Służba Więzienna wyjaśnia

Polska Agencja Prasowa zapytała Służbę Więzienną o to, w jakich warunkach będą przebywać skazani politycy PiS, jeżeli trafią do aresztu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skazanego lub ukaranego doprowadzonego do odbycia kary przyjmuje się do aresztu śledczego, w którym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie.