Bosak uderzył w Trzaskowskiego. "Ten człowiek jest niebezpieczny"

- Zaczekajmy, kto wejdzie do drugiej tury. My walczymy o wejście Sławomira Mentzena. Jeśli Sławomir Mentzen miałby nie wejść, to wtedy się spotkamy, naradzimy i zastanowimy. Ja w tej chwili nie będę komentował żadnych wariantów - oświadczył w piątek rano na antenie radiowej Trójki Krzysztof Bosak w odpowiedzi na pytanie, czy w drugiej turze wyborów prezydenckich Konfederacja poprze Karola Nawrockiego.