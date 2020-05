Bon turystyczny. Wiemy dla kogo 1000 zł na wakacje. Kiedy pierwsze wypłaty?

Bona turystyczny. 1000 zł na wakacje tylko dla etatowców

Pierwsze pytanie, jakie zadaje sobie wiele osób dotyczy tego, kto dostanie 1000 zł na wakacje. W programie "Money. To się zliczy" Jadwiga Emilewicz zdradziła, że bon turystyczny otrzymają jedynie osoby zatrudnione na etat, których zarobki nie przekraczają średniej krajowej. Można więc przypuszczać, że górny pułap zarobków wyniesie ok. 5200 zł brutto.

- Ci którzy dostaną te bony, to są pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Taki mamy projekt. To są jego wstępne założenia – mówiła Jadwiga Emilewicz.

Dlaczego z bonu skorzystają tylko zatrudnieni na etat? Wątpliwości w tej kwestii rozwiał wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. - Ten projekt to już duże koszty dla budżetu państwa. Szacujemy, że w tym roku przeznaczymy na niego 7 mld zł – wyjaśniał w rozmowie z money.pl. - Bardzo chcielibyśmy objąć nim więcej grup społecznych, ale zdajmy sobie sprawę, że to pociągnęłoby za sobą potężne wydatki, które uniemożliwiłyby jego realizację – tłumaczył.

Jadwiga Emilewicz zakłada, że projekt dotyczący 1000 zł na wakacje mógłby wejść w życie już w połowie roku. Co ciekawe nie ma to być jednorazowa akcja, a stały program. W kolejnych latach państwo finansowało by go w coraz mniejszym stopniu, przez co coraz więcej dokładaliby przedsiębiorcy. - Pracodawcy oczywiście będą odliczali od podstawy opodatkowania tego typu wydatki – zaznaczyła w rozmowie z money.pl minister Emilewicz.