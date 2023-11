Blisko ćwierć miliarda złotych na programy ministra Glińskiego. Decyzja zapadła po wyborach

- To rutynowa data ogłoszenia naboru, rutynowe działanie. Co roku procedury zawsze toczą się jesienią. Konkursy będą rozstrzygane najwcześniej w I kwartale przyszłego roku, czasami nawet w kwietniu. To normalna praca ministerstwa. Żadne pieniądze nie zostały rozdane. Środki, które są zaplanowane na te programy, są podobne do nakładów z poprzednich lat. Ewentualna zmiana władzy nie ma tu nic do rzeczy – mówi Wirtualnej Polsce minister kultury Piotr Gliński.