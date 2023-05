Pieniądze dla fundacji działaczy PiS. "To oburzające"

Niewielki staż, ponad 100 tys. zł dotacji

Na liście beneficjentów znalazło się również Stowarzyszenie "Nowoczesność i Tradycja" z podwarszawskiego Legionowa, które otrzymało 138 tys. zł. Jak informowaliśmy przy okazji tekstu "Młodzież Plus", instytucja powstała 24 sierpnia 2022 roku, w trakcie konkursu przyznawania dotacji z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowego. Pod tym samym adresem co stowarzyszenie znajduje się firma "Akademia Rozwoju Zawodowego" Agnieszki Kobylińskiej. To kandydatka PiS z 2018 roku do Rady Powiatu Legionowskiego.