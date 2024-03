Biznes w "Muzeum Rydzyka"? Wojewoda łatwo nie odpuści

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu zapytaliśmy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, którym zarządza już nowy wojewoda Michał Sztybel z PO, dlaczego w muzeum odbywają się odpłatne koncerty. Po naszych pytaniach urzędnicy sprawdzili dokumenty i potwierdzili, że zgodnie z umowami miała tam być prowadzona tylko działalność niekomercyjna. Sprawę przekazano do Torunia, którego prezydent sprawuje nadzór nad tymi terenami, albowiem chodzi o grunty Skarbu Państwa, które zakonnicy dostali w użytkowanie wieczyste.

Jak się dowiedzieliśmy, w marcu założona przez redemptorystów fundacja Lux Veritatis nadesłała do ratusza swoje stanowisko. Wynika z niego, że muzeum nie jest już formalnie "muzeum", tylko "Zespołem Zabudowy Muzealno-Audytoryjnej i Naukowo-Twórczej". A to otwiera drogę do różnej interpretacji celu jego działalności.