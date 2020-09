Bielsk Podlaski. Ojciec odnalezionej 14-latki: to było osaczanie

Prokuratorzy nie ujawniają tego, co powiedziała nastolatka, ale postępowanie prowadzą pod kątem przestępstwa handlu ludźmi. O szczegółach zeznań córki nie mówi również ojciec nastolatki. Jest jednak pewny, że córka nie uciekła po prostu z domu.

- Ten handel ludźmi wygląda inaczej teraz. Nikt nie podjeżdża już autem i nie porywa nikogo na ulicy. Psychologicznie rozgrywają to - mówi nam Dariusz, wyjaśniając, że prawdopodobnie chodzi o rozmowy przez komunikatory internetowe.

- I tak to było robione. To było wszystko zainscenizowane - stwierdza ojciec Roksany. - To może być przestrogą dla innych - dodaje.