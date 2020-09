Dolny Śląsk. 14-letnia Roksana odnaleziona

Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczynie nic się nie stało. Policja zatrzymała poszukiwanego mężczyznę. Trafił on do aresztu.

Zaginięcie Roksany Guzowskiej. Jest podejrzany

Roksana G. zaginęła 7 września w Bielsku Podlaskim. 14-latka wyszła z domu około godziny 8.15 do szkoły. Rodzina straciła z nią kontakt.

Śledczy ustalili, że 14-latka dojechała pociągiem do Bolesławca na Dolnym Śląsku. Tam spotkała się z nieznanym mężczyzną. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego, który rozmawiał z Roksaną na dworcu tuż po jej przyjeździe do Bolesławca Zarejestrowały to kamery monitoringu.