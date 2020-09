Roksana odnaleziona. Jej ojciec mówi o podejrzeniach

Roksana odnaleziona. Jest w dobrym stanie

- Nie znam jeszcze żadnych szczegółów. Policja powiedziała, że to nie rozmowa na telefon, więc jedziemy do córki. Nie mamy z nią kontaktu. Nie mamy pojęcia, co ustalono. Żadnych szczegółów. Przekazano mi jedynie, że stan psychofizyczny Roksany jest dobry – mówi Dariusz, ojciec zaginionej.