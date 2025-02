Kaczyński śmieje się z Tuska. "Amatorski ping-pong"

"Ważny konkret dra Karola Nawrockiego dotyczący tego, co na co dzień dotyka Polaków: Plan Prąd 33% czyli rachunki za energię niższe o jedną trzecią" - napisał.

"Obywatelski kandydat rozumie codzienne bolączki, w przeciwieństwie do rządzących, których interesuje wyłącznie amatorski ping-pong " - zaznaczył.

Wpis Kaczyńskiego to reakcja na film, jaki zamieścił Donald Tusk po tym, jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował o złożeniu zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa zamachu stanu przez rząd.

Na nagraniu szef rządu gra w ping-ponga i ktoś zza kadru mówi o rzekomym zamachu stanu. - Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy - mówi. - Później się tym zajmiemy - dodaje.

Według Święczkowskiego, w sprawie "zamachu stanu" zostało wszczęte śledztwo przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. To śledczy, który pełnił tę funkcję także za czasów Zbigniewa Ziobry.

Rzeczniczka PG Anna Adamiak przekazała, że "3 lutego pracownik TK osobiście przyjechał do siedziby PK, a następnie złożył kopertę w sekretariacie prok. Ostrowskiego i to jest stan naszej wiedzy potwierdzający, że wpłynęła do prok. Ostrowskiego jakaś korespondencja z TK". Stwierdziła, że nie została ona jednak prawidłowo zarejestrowana.