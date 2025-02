Porażka Wagnerowców. W krwawym ataku rozstrzelano 56

Do krwawego ataku doszło w piątek w pobliżu miejscowości Kobe, ok. 30 km od miasta Gao. To tam od dekad aktywne są grupy sprzymierzone z Państwem Islamskim i Al-Kaidą. W wyniku ataku na konwój pojazdów, eskortowany przez żołnierzy malijskich i najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, zginęło ponad 50 osób.