Skandal na plebanii. Szokujące szczegóły "randek" proboszcza

- Mają przy sobie narkotyki, dopalacze, stać ich na to. Wiele młodych homoseksualistów korzysta z ich usług, bo jak mówią, "księża to najlepsi dilerzy". Denerwuje mnie ich hipokryzja, z ambony mówią jedno, ganią LGBT, a grzeszą najbardziej. "Anderes" w drodze do domu, gdy go wiozłem, mówił mi, że gościł na plebanii Ukraińców i dostawał za to kasę od państwa. Wyznał wtedy, że stracił wartość pieniądza, bo tak dużo ich miał. Obnosił się z tym, że stać go na wszystko: erotyczne zabawki, laptopy, markowe gadżety i ubrania, zresztą widać to po jego zdjęciach. Mówił, że ma ogrodnika, kucharkę, w sumie to nic nie musi robić. Byłem u niego na plebanii, więc widziałem, jak jest. To była czysta obłuda - wspomina rozmówca "Faktu".