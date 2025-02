Zełenski apeluje o pomoc. Rosja zajmuje zasoby mineralne Ukrainy, podał dane

Zełenski wyjaśnił, że Rosjanie choć okupują 20 proc . terytorium kraju, to nie przejęli 20 proc. zasobów mineralnych. Mimo to, wartość tych surowców, nad którymi przejęli kontrolę, może sięga setek miliardów dolarów . Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na konieczność ochrony bogatych w minerały regionów, takich jak obwód dniepropietrowski.

Zełenski przypomniał, że Ukraina ma największe w Europie rezerwy tytanu i uranu. Prezydent USA Donald Trump zasugerował kilka dni temu, że Ukraina powinna zabezpieczyć dostęp USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową . Zełenski już wcześniej rozmawiał z Trumpem o udostępnieniu ukraińskich złóż w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Rosja zajęła ponad 80 proc. ukraińskich zasobów węgla i 25 proc. złóż ropy, jednak z większości nie jest w stanie korzystać . Działania wojenne zniszczyły Donbas, jeden z najbogatszych w zasoby naturalne regionów Europy. Rosjanie przejęli niemal 100 proc. pokładów dolomitu i surowców węglanowych, co znacząco wpłynęło na ukraińską gospodarkę.

Eksperci wskazują, że destabilizacja w regionie Donbasu może prowadzić do wzrostu cen surowców, co przynosi korzyści Moskwie. Rosja wykorzystuje hossę na surowce energetyczne do uzupełniania rezerw.