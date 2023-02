Biden w Polsce? Schnepf o przewidywaniach

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi o możliwym spotkaniu trójstronnym w Polsce Joe Bidena z Andrzejem Dudą i Wołodymyrem Zełenskim. - Myślę, że jest to możliwe, choć informacje zostały ujawnione trochę przedwcześnie. Amerykanie mają zwyczaj, że o wizytach dwustronnych informują w ostatnim momencie, w ciągu dwóch tygodni przed wizytą. Teraz ta informacja pojawiła się relatywnie wcześnie i to nie jest dobre. Taka wizyta wymaga ogromnych przygotowań z punktu widzenia bezpieczeństwa. Musi być wypracowany cel. Jestem w stanie wyobrazić sobie spotkanie przy granicy z wojskami amerykańskimi, ale też spotkanie trójstronne z prezydentem Zełenskim i Andrzejem Dudą. Pewnie nie byłoby to ogłoszenie kolejnego pakietu, ale raczej nakreślenie wizji przyszłości. Z całą pewnością wycofanie wojsk rosyjskich (z Ukrainy - red.) jest warunkiem nieodzownym (pokoju - red.). Trudno, by sojusznicy uznali jakieś aneksje. Świat zachodni nie będzie żałował środków, zwłaszcza, jeżeli miałoby to powstrzymać kataklizm. Stany Zjednoczone mają strategię działania wobec Rosji i jest to dawkowanie presji na Kreml - komentował w programie "Newsroom WP" Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA.