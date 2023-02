Biden przyleci do Polski? "Jest kreatorem bezpieczeństwa świata"

Pojawiają się doniesienia o możliwej wizycie w Polsce prezydenta USA Joe Bidena. Miałby spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz Wołodymyrem Zełenskim. - Wierzę w Joe Bidena i Stany Zjednoczone po kolejnych informacjach. Jeszcze trzy-cztery dni temu powoli zaczynałem być sceptykiem ws. tego, co dzieje się z Ukrainą. Nagle okazuje się, że pakiet 2,2 mld dolarów trafi na Ukrainę. To rakiety średniego zasięgu, amunicja i pociski. To wszystko jest Ukrainie potrzebne jak powietrze. Dziś pierwszym obywatelem USA oraz kreatorem bezpieczeństwa świata jest Joe Biden, a Stany Zjednoczone odgrywają ważną rolę na rzecz bezpieczeństwa. Kilka dni temu mówiono o dostarczeniu 80 czołgów. Dziś już mowa o 120 czołgach. To cicha praca, na jej czele stoją USA i Joe Biden - komentował w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.