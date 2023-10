Amerykanie uprowadzeni przez Hamas? Biden zabrał głos

- Stany Zjednoczone i Państwo Izrael są nierozłącznymi partnerami i ponownie potwierdziłem premierowi Netanjahu, kiedy rozmawialiśmy wczoraj, że Stany Zjednoczone zapewnią, by Izrael miał to, czego potrzebuje, by bronić siebie i swoich mieszkańców - oznajmił prezydent Biden, podkreślając bliskie relacje między oboma krajami.