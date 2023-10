Wojna w Izraelu. "Iran jest zaangażowany po uszy"

- To uderzenie w normalizację relacji Izraela i Arabii Saudyjskiej. W deal, przy którym wydatnie pracowali Amerykanie. To również uderzenie w politykę Joe Bidena. Amerykański prezydent chciał przed wyborami ogłosić odnowienie paktu z Saudyjczykami po latach kryzysu, który był między Waszyngtonem a Rijadem. Miałoby to doprowadzić do normalizacji kwestii izraelsko-palestyńskich. A Iran będzie mógł chcieć obecną sytuację wykorzystać w rozmowach z USA - mówi nam Rakowski.