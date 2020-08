Białoruś. Wiec poparcia dla Aleksandra Łukaszenki po protestach po wyborach. Jest też zapowiedź z Kremla

Zobacz też: Białoruś. Łuska z napisem "Made in Poland". Wiceszef MON o "oczywistej prowokacji"

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Rosję i Białoruś łączy wiele umów. Oba państwa są członkami Wspólnoty Niepodległych Państw, zrzeszającej większość byłych republik ZSRR. Należą także do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która zrzesza część członków WNP. Co więcej, Rosja i Białoruś są członkami konfederacji dwóch państw, zwanej potocznie Związkiem Białorusi i Rosji (ZBiR). W ramach tych wszystkich organizacji państwa te zobowiązane są do udzielania sobie pomocy, także wojskowej.