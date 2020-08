Białoruś. UE szykuje sankcje. Powstaje "czarna lista"

Do nałożenia unijnych restrykcji trzeba jednomyślności 27 krajów UE. Podczas piątkowej narady ministrów (za pośrednictwem telekonferencji) w sprawie szybkich prac nad sankcjami panował - jak relacjonuje jeden z rozmówców DW w Brukseli - "szeroki konsensus" szefów dyplomacji.

Tym razem może to się stać szybciej, choć uzasadnienie dla ukarania każdego Białorusina z "czarnej listy" musi być do wybronienia przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. W przeszłości TSUE z braku dostatecznych przesłanek dla sankcji uchylał restrykcje UE m.in. wobec niektórych Ukraińców. Dlatego instytucje Unii muszą dysponować wiarygodnym uzasadnieniem, że w przypadku Białorusi chodzi o osoby winne przemocy, represji oraz fałszerstw wyborczych.

Ponadto kształt listy sankcyjnej bywa - oprócz moralnego wsparcia dla ofiar represji w różnych krajach - narzędziem do siania podziałów w miejscowym aparacie urzędniczo-siłowym (i sygnalizowania gotowości do rozmów z niektórymi członkami reżimów poprzez obejmowanie lub nieobejmowanie ich restrykcjami) oraz do odstraszania od dalszej eskalacji w prześladowaniach, bo jej następstwem bywa wydłużanie "czarnej listy".