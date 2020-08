Polacy wrócili z Białorusi. Byli torturowani

Kacper Sienicki i Witold Dobrowolski to dwóch Polaków, którzy - będąc fascynatami Europy Środkowo - Wschodniej - zdecydowali się pojechać do Mińska i zobaczyć tamtejsze wybory prezydenckie. Ich pobyt za wschodnią granicą nieoczekiwanie się przedłużył na skutek aresztowań, do których doszło w poniedziałek 10 sierpnia.