Białoruś. Polski ambasador na spotkaniu w MSZ. Paweł Jabłoński: Zatrzymano trzech Polaków

Dwóch zatrzymanych to polscy studenci, o czym informowaliśmy w środę rano. Wiceminister polskiego MSZ nie chciał ujawnić, kim jest trzecia zatrzymana osoba. - Wiemy, kim on jest. Nie udzielamy jednak takich informacji. Jesteśmy w kontakcie z rodzinami zatrzymanych - zaznaczył Jabłoński.

Jak dodał, polscy dyplomaci robią wszystko, by doprowadzić do uwolnienia zatrzymanych. Informacja o trzech zatrzymanych Polakach to najnowsza informacja z polskiego MSZ. Wcześniej mówiono o zatrzymaniu dwóch polskich studentów.