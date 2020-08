Białoruś. Trzeci dzień protestu. W Mińsku zatrzymano dwóch polskich studentów?

Kolejny, trzeci już dzień protestów na Białorusi. Rozpoczęły się one po niedzielnych wyborach prezydenckich, w których - według wstępnych oficjalnych wyników - wygrał dotychczasowy prezydent Aleksander Łukaszenka. Są one brutalnie pacyfikowane przez służby. Jak informuje na swoim profilu na Twitterze Andrzej Poczobut, do Mińska ściągane są oddziały wojska. Ukraińskie media alarmują o kolejnych zatrzymaniach i brutalności służb. Wśród aresztowanych mogą być dwaj polscy studenci.

Białoruś. Trzeci dzień protestu. W Mińsku zatrzymano dwóch polskich studentów? (PAP, EPA)