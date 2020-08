Białoruś. Dwóch polskich studentów zatrzymanych w Mińsku. Jest wpis matki

" Niestety wszystko wskazuje na to, że wśród zatrzymanych w Mińsku jest dwóch polskich studentów . Skontaktowały się ze mną ich rodziny, które utraciły wczoraj wieczorem z nimi kontakt" - napisał na Twitterze poseł Michał Szczerba z KO.

Kobieta apeluje, by jej post upubliczniać dalej. Jak podkreśliła, tylko nagłośnienie sprawy może przynieść jakikolwiek efekt. "Kacper skończył Studia Europy Wschodniej, stąd jego zainteresowania. Pojechał, by wesprzeć duchem swoich przyjaciół Białorusinów. Mam nadzieję, że nic mu nie jest i szybko się do mnie odezwie" - tłumaczy Sienicka. "Pomóżcie, proszę, udostępniajcie" - dodaje.