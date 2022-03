Bezprecedensowy atak Rosji w okolicach Lwowa. Ekspert o eskalacji wojny dezinformacyjnej

Strona rosyjska będzie eskalować działania dezinformacyjne w polskiej infosferze - w mediach, w internecie. Należy spodziewać się jeszcze większej aktywności anonimowych kont w sieciach społecznościowych, na przykład pod filmami blogerów. Będziemy obserwować próbę stymulowania nastrojów antyukraińskich w polskim społeczeństwie. Zgodnie z przekazem: "jeśli dalej chcecie pomagać Ukrainie, to liczcie się z tym, że wojna przyjdzie tak samo do was". To ma zniechęcić Polaków do pomocy Ukraińcom i wywołać negatywne oceny działań pomocowych rządu. Dotyczy to zarówno dostarczania broni, jak i pomocy udzielanej przez Polaków uchodźcom z Ukrainy.