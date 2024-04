Będzie reakcja Izraela? "Paleta jest spora"

Czy można spodziewać się odwetu ze strony Izraela po irańskim ataku? - Piłka jest po stronie Izraela. W takich momentach wychodzi element politycznej wiarygodności, która motywowała irański atak i nalot izraelski na Damaszek. Pytanie, na co Izraelczycy się zdecydują - mówił w programie "Newsroom WP" Michał Wojnarowicz, analityk ds. Izraela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - W mojej ocenie, reakcja będzie. Czy będzie oparta o intencje. Obrona przechwyciła 90 proc. strzałów. Myślę, że w najbliższych dniach pewne rzeczy zostaną wyjaśnione. Jeżeli teraz nie zaobserwujemy większej, widowiskowej reakcji, to niewykluczone, że za jakiś czas Izrael uderzy. Może to być cyberatak, paleta jest spora. Takie ataki są pokazem możliwości, technologii, ale też testem drugiej strony. Iran ma teraz większą wiedzę nt. izraelskiej obrony. Są głosy polityczne, że Iranowi należy się kara. To mocny głos izraelskiej prawicy. Są pomysły ucieczki do przodu, by Netanjahu rozkręcił konflikt z Iranem, by odwrócić uwagę od niepowodzeń w Strefie Gazy. Szanse na współpracę z USA są większe na odcinku irańskim niż palestyńskim - dodał ekspert.

