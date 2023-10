Będzie najmłodszym posłem tej kadencji. "Walczymy o jakiekolwiek jutro"

Podkreśla, że będzie zajmować się także kwestiami klimatycznymi. - Dla nas, młodych, to rzecz oczywista. Do tej pory każde pokolenie walczyło o lepsze jutro, a my jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii, które walczy o to, by mieć jakiekolwiek jutro. Żeby dało się żyć, było gdzie mieszkać i co jeść. To rzecz bardzo istotna - zaznacza Gomoła.