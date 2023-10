Młodzież zadecydowała o wynikach wyborów. Jest tylko jeden "problem"

Zastanawiające w tej sytuacji jest to, że do Sejmu dostały się tylko trzy osoby przed 30. rokiem życia. "Oczywiście wiek nie definiuje tego, że tylko młodzi potrafią skutecznie działać na rzecz młodych. W nowym Sejmie nie zabraknie promłodzieżowych posłanek i posłów. Niemniej jednak, rzeczone katastrofalne 0,65 proc. młodych w Sejmie to najostatniejszy z ostatnich alarmów dla partii" - ocenił w mediach społecznościowych Hubert Taładaj, koordynator Parlamentu Młodych RP i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.