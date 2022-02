Będzie kolejne spotkanie ws. Ukrainy. Duda porozmawia z Morawieckim

Omawiano m.in. kwestię pomocy dla Ukrainy. - To, co najistotniejsze w obecnej sytuacji, to przede wszystkim koordynacja sojusznicza, koordynacja z naszymi partnerami z UE, zdecydowana akcja międzynarodowa, pominąwszy nasze działania w wymiarze bilateralnym - powiedział w rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu szef BBN Paweł Soloch.